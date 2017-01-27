Zihinsel Engelli Çocuk Yangında Öldü

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan yangında 9 yaşındaki zihinsel engelli çocuk, hayatını kaybetti.



İnciksuyu Mahallesi'nde bir evde sobadan çıkan kıvılcımın yatağa sıçraması sonucu yangın çıktı.



Dumanları fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.



Yangında yaralanan ve sobanın yanındaki yatakta yattığı belirlenen 9 yaşındaki zihinsel engelli İsmail Serhat B, 112 Acil Servis ekiplerince Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yangın sırasında evde tek başına olduğu öğrenilen İsmail Serhat B, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.