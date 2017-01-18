Zihinsel Engelli Çocuğa İlçe Esnafları Defalarca Tecavüz Etmiş

Diyarbakır'ın, Kulp ilçesinde olay tarihinde 14 yaşında olan zihinsel engelli kız çocuğu F.B.'ye 10 ayda bir çok kez cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 10 sanık hakkında, 44.5'ar yıl hapis cezası istemiyle açılan davada kan donduran detaylar ortaya çıktı.



Kulp İlçesi'nde bir cinsel istismar olayını araştıran Cumhuriyet Savcısı, bugün 16 yaşında olan zihinsel engelli F.B.'ye 2014 yılı Haziran ayından 2015 yılı Mart ayına kadar ilçede esnaflık yapan çok sayıda kişinin, cinsel istismarda bulunduğunu tespit etti. Koruma altına alınan F.B., Çocuk İzlem Merkezi'nde psikolog eşliğinde verdiği ifadede, inşaatçı, kasap, kırtasiyeci, kuaför gibi meslek gruplarından 10 kişinin, 10 ay boyunca 100'den fazla kez kendisine tecavüz ettiğini söyledi. Bunun üzerine operasyon başlatan savcılık, kimlikleri tespit edilen yaşları 21-34 arasında değişen şüpheliler S.E., E.Ş., R.E., A.K., H.Ç., S.A., M.S., M.Y., B.B. ve Y.A.'yı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri savcılıkta suçlamaları reddeden 10 şüpheli, daha sonra çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



SAVCI: ÇOK SAYIDA ŞAHSIN CİNSEL İSTİSMARINA MARUZ KALDI



Olayla ilgili soruşturmayı geçtiğimiz Ekim ayında tamamlayan savcılık, 10 şüphelinin 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Cinsel amaçlı çocuğu hürriyettinden yoksun kılma' suçlarından 44.5'ar yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi. Hazırlanan iddianamede, mağdur F.B.'nin çok sayıda kişinin cinsel istismarına uğradığının tespit edildiği belirtildi.



Zihinsel engelli mağdurun babasının 13 Haziran 2014 tarihinde vefat ettiğini kaydeden savcı, istediği zaman eve girip çıkmaya başlayan F.B.'nin bu durumunu fırsat bilen şüphelilerin cinsel istismar eyleminde bulunduklarını ve bu eylemlerin soruşturmanın başladığı 1 Nisan 2015 tarihine kadar sürdüğünü ifade etti. Mağdurun 10 ay boyunca yüzden fazla kez tecavüze uğradığı belirtilen iddianamede, şüphelilerin genellikle ilçede esnaflık yaptığı belirtildi. İlk olarak şüpheli E.Ş.'nin mağduru evine çağırarak tecavüz ettiğini belirten savcı, aynı şüphelinin daha sonra da 5 kez eylemini tekrarladığını kaydetti. Şüphelilerin mağduru genellikle zorla arabaya bindirip tenha bir yere götürdüğü, kendi evlerine götürdüğü, evlerin damına çıkardığını kaydeden savcı, cinsel istismar eylemlerinin bu şekilde gerçekleştiğini kaydetti. Savcı, sanıklardan H.Ç.'nin, mağduru rehabilitasyon merkezinden çıktığı sırada zorla arabaya bindirerek tecavüz ettiğini vurguladı.



CİNSEL İSTİSMARIN İZLERİ MUAYENEDE ÇIKTI



Diyarbakır Çocuk İzlem Merkezi'nde alınan ifade sürecinde mağdurun zeka yaşının gerçek yaşına uygun olmadığının tespit edildiğini belirten savcı, F.B.'nin gerçek yaşından daha düşük bir zeka yaşına sahip olduğunu kaydetti. Mağdurun saf ve çocuksu diye tabir edilen kişilerden, çabuk kandırılabilir biri olduğunu vurgulayan savcı, F.B.'nin gerçeği algılamada zorluk çektiği, anlattıklarının gerçek olabileceği, çevredekiler tarafndan kandırılmış olabileceğini belirtti. Alınan rapora göre mağdurun yüzde 50 engelli olduğunu belirten savcı, psikiyatri kanaat raporuna göre mağdurun maruz kaldığı cinsel istismar fiilinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin gelişmediğini kaydetti.



BARO VE İHD'NİN KATILMA TALEBİ KABUL EDİLDİ



İddianamenin kabul edilmesinin ardından tutuklu 10 sanığın yargılanmasına Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar, mağdur avukatları ve çok sayıda kişi katıldı. Duruşmada ifadeleri alınan tutuklu sanıkların tümü, mağdur ile cinsel ilişkiye girmediklerini ve iftiraya uğradıklarını söyledi. Daha sonra ara kararlarını açıklayan mahkeme, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi ve İnsan Hakları Derneği'nin suçtan zarar görme ihtimaline karşılık 'katılan' sıfatı ile dosyaya katılmalarına karar verdi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.