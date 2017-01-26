Zigetvar'da Kanuni Sultan Süleyman Semineri

Macaristan'ın Baranya Bölgesi Belediye Başkan Yardımcısı Robert Fazekas, Zigetvar Kalesi'ndeki Osmanlı dönemi eserlerinden Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nin restorasyon hazırlık sürecinin devam ettiğini belirterek, "Tahminimce iki taraf (Türk ve Macar hükümetleri) bir yıl içinde Kanuni Camisi'nin restorasyonu konusunda anlaşma sağlayacak." dedi.



Osmanlı dönemine ait Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nin de içinde yer aldığı Zigetvar Kalesi'nde düzenlenen "Kanuni Sultan Süleyman Camisi" tanıtım seminerine katılan Fazekas, geçen yıl Kanuni Sultan Süleyman ve Macar komutan Miklos Zrinyi'nin vefatının 450. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini söyledi.



450. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Zigetvar Kalesi'nin yenileme projelerine ciddi yatırımların gerçekleştirildiğini belirten Fazekas, "450'nci yıl etkinlikleri kalenin restorasyonu konusunda önemli ilerlemelere sebep oldu. Şu ana kadar restorasyonlara 2 milyon avrodan fazla para harcandı." dedi.



Kale içindeki caminin restorasyonu konusunda Türk ve Macar hükümetleri arasında görüşmelerin devam ettiğine dikkati çeken Fazekas, "Tahminimce iki taraf bir yıl içinde Kanuni Camisi'nin restorasyonu konusunda anlaşma sağlayacak. Bu görüşmelerin sonucunda cami restorasyonuna başlanacak. Restorasyon sürecinin 2-3 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanacağını düşünüyorum. Cami ile iç içe olan sarayın birbirinden ayrılması ve bir cam duvarla birleştirilmesi düşünülüyor. Bununla hem cami hem de kalede yer alan saray ortaya çıkarılmış olacak. Restorasyon sonrası cami kültürel mekan, saray ise müze olarak hizmet verecek." diye konuştu.



1566 yılındaki Zigetvar kuşatması sırasında hayatını kaybeden Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın iç organlarının defnedildiği yer ve Türk-Macar Dostluk parkının da Zigetvar kentinde yer aldığına dikkat çeken Fazekas, şehirde bulunan Osmanlı dönemine ait eserlerin turistik açıdan da şehir için önemli olduğunu belirtti.



Seminer katılımcılarından Avukat Dr. Orsolya Falusi, kaledeki Osmanlı dönemi camisine Macarların da büyük önem verdiğine işaret ederek, "Zigetvar Kalesi'nin düşmesinden sonra Türkler, Kanuni Sultan Süleyman'ın anısına kale içine bu camiyi inşa etti. Bu caminin mimarının, Mimar Sinan'ın talebelerinden birisi olduğu tahmin ediliyor. Uzun görüşmeler sonrası, bizim de büyük önem verdiğimiz bu caminin restorasyonunun Türk bilim insanlarının desteği ile kısa bir süre içinde başlaması bekleniyor. Bu caminin Türk tarihinin önemli simgelerinden birisi olduğunu düşünüyorum." dedi.



Türklerin ve Macarların tarihin belirli dönemlerinde çeşitli şekillerde rekabet etmesine rağmen her zaman birbirlerine saygı duyduğunu belirten Falusi, "Türk ve Macarlar kardeş iki millet. Birbirlerine her zaman saygı duydular ve birbirlerine düşman olarak değil rakip olarak isimlendirdiler. Macarlar bugün bile Kanuni'ye büyük saygı duyuyor. Türkler Macaristan genelinde ve bu şehirde de 150 yıla yakın bir süre kaldılar o dönemde de iki millet barış ve saygı içinde birlikte yaşadı." diye konuştu.



Ölümü gizlendi



Zigetvar Kalesi'nin kuşatması sırasında hayatını kaybeden Kanuni Sultan Süleyman'ın ölüm haberi askerler arasında moral bozukluğu yaratmaması için gizlendi. Cesedi bozulmasın diye iç organları çıkartılarak otağının bulunduğu yere gömüldü. Bedeni ise muhasaradan sonra İstanbul'a getirilerek Süleymaniye Cami avlusundaki bugünkü yerine gömüldü.