Zigana Dağı'nda Çığ Kurbanı Dağcılar Anıldı

Osman ŞİŞKO/TORUL (Gümüşhane), (DHA )- GÜMÜŞHANE"nin Torul İlçesindeki Zigana Dağı'nda 8 yıl önce meydana gelen çığ felaketinde yaşamını yitiren 10 dağcı için anma etkinliği düzenlendi.



Anma etkinliği, Dağcılık ve Doğa Sporları kulüpleri üyesi yaklaşık 100 sporcunun, Zigana Dağı zirvesinde bulunan Gümüşkayak Tesisleri'nden, çığ felaketinin yaşandığı bölgede yapılan anıta kadar yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşüyle başladı. Anıt önünde gerçekleştirilen anma törenine Gümüşhane Valisi Oktay Memiş, İl Emniyet Müdürü Orhan Kar, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, çok sayıda dağcı ve doğa sporu tutkunu ile çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.



GÖNLÜMÜZDE ARTAN SEVGİYE YAŞIYORLAR



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, "8 yıl önce elim bir çığ kazasında 10 dostumuzu karların altında bıraktık. Bizler dağcılık sporuna gönül vermiş insanlarız. Dağcılık ve doğa sporları zorlukları içinde barındırıyor. Arkadaşlarımızı 8 yıl boyunca sürekli andık, onlarla birlikte olduk. Geçen 8 yılda gönlümüzde artan sevgi ile birlikte yaşıyorlar" dedi.



Gümüşhane Valisi Oktay Memiş de anma programına katılanlara teşekkür etti, "Dağcılık sporu bölgemiz için çok önemli. Belli bir eğitim seviyesindeki insanların tercih ettiği münevver bir spor. Bu gün bir kez daha büyük üzüntü yaşıyoruz. Ölenlerin anısı yaşatmak ve aslında yaşananlardan biraz da ders almak maksadı ile bugün bir araya gelmiş bulunuyoruz. Devlet otoritesini temsil eden insanlar olarak nerelerde çığ olabilir, nerelerde insanlar olumsuz bir dururumla karşılaşabilir diye dersimize çalışıyoruz. Hayatını kaybeden ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.



Konuşmaların ardından yürüyüşe katılanlar, çığ felaketinde hayatını kaybeden dağcılar için dua ederek anıt önünde Türk bayrağı ile fotoğraf çektirdi.



10 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ



Olay, Gümüşhane'nin Torul İlçesi sınırlarındaki Zigana Dağı'nda, 25 Ocak 2009 tarihinde meydana geldi. Çığ felaketinde Hüsniye Sarıbıyık, Hasan Ali İsaoğlu, Burçak Sevim, Hüseyin Karaosmanoğlu, Erhan Terzi, Dursun İnan, Özlem Timurcuoğlu, Gülhanım Piyale, Yasemin Aktaş ve Davut Akdeniz yaşamını yitirdi, Rahmi Keleş, Yonca Yılmaz ve Emel Şimşek yaralandı. Elmas Aykaç, Ural Ayar, Hasan Anahar ve Hasan Çiftçi ise olaydan yara almadan kurtuldu.



