Zigana'da Kayak

Gümüşhane-Trabzon il sınırında 2 bin100 rakımlı Zigana Dağı'ndaki kayak merkezi, kayak sezonunun açılmasıyla kayakseverlerin ilgi odağı oldu.



Torul ilçesi sınırları içinde yer alan kayak merkezinde, hafta sonu çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar ağırlanırken, çocuklara da kayak eğitimi veriliyor.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Selman Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışıyla beraber Zigana Kayak Merkezinin de açıldığını belirtti.



Zigana'da çocuklara ve gençlere kayak eğitimi verdiklerini ifade eden Eroğlu, "Yetenekli gençlerimizi keşfediyoruz. Yetenekli gençlere lisans çıkarıp ilde ve uluslararası yarışmalarda yarıştırıyoruz. Kayak sadece bir spor değil, aynı zamanda günümüzde kaybolan değerlerimizi hatırlatan bir spor dalı.



Arkadaşlarına yardım etme, birlik, beraberlik, topluca hareket etme, sosyalleşme, sohbet etme gibi faaliyetleri çocuklarımıza yaptırarak kendilerine güvenlerini kazandırıyoruz." dedi.



Eroğlu, Zigana Kayak Tesisleri'nin Gümüşhane'nin vazgeçilmez spor tesislerinden biri olduğunu da belirtti.



Kayak merkezine Rize'den gelen Murat Yaş Zigana'ya ilk defa geldiğini ve çok beğendiğini dile getirdi.