Zigana'da 8 Yıl Önce Çığ Felaketinde Hayatını Kaybeden 10 Dağcı İçin Anma Yürüyüşü Düzenlendi

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Zigana Dağı'nda 8 yıl önce meydana gelen çığ felaketinde yaşamını yitiren 10 dağcı için Trabzon'da anma yürüyüşü düzenlendi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Dağcılık Federasyonu Trabzon İl Temsilciliği, Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü ile Uzungöl Doğa Sporları Adrenalin Kulübü üyeleri 19 Mayıs Spor Salonu önünde toplanarak, Zigana Dağındaki çığ felaketinde hayatını kaybeden 10 dağcı için Toklu Mahallesi sahilinde yaptırılan anıta kadar yürüdü. Etkinliğe, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Ersan Başar, Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü (TEDAK) Başkanı Zeynep Bayoğlu, Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile hayatını kaybeden dağcıların yakınları ve arkadaşları da katıldı. Büyükşehir Belediyesi bando ekibi eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta çelenk bırakıldı.



Törende konuşma yapan Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Ersan Başar, "Bundan 8 yıl önce elim bir çığ kazasında 10 dostumuzu karların altında bıraktık. Bizler dağcılık sporuna gönül vermiş insanlarız. Dağcılık ve doğa sporları zorlukları içinde barındırmaktadır. Bu 10 arkadaşımızı kaybettiğimiz sekiz yıl içinde sürekli andık ve onlarla birlikte olduk. Türkiye Dağcılık Federasyonu bu kaza anından itibaren her zaman Trabzon'daki kulüplerimiz ve Karadeniz'deki dağcılarımız ile birlikte olduk. Bu kaza, sporumuz açısından derin bir üzüntü barındıran olaydır. Bu dağcı dostlarımız, geçen sekiz yılda gönlümüzde artan sevgi ile birlikte yaşıyorlar. Bu etkinliği devamlı olarak düzenlemekteyiz" dedi.



Konuşmaların ardından yürüyüşe katılanlar, 10 dağcı anısına yapılan anıtın önünde Türk bayrağı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.



Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı'nda 25 Ocak 2009 tarihinde meydana gelen çığ olayında Hüsniye Sarıbıyık, Hasan Ali İsaoğlu, Burçak Sevim, Hüseyin Karaosmanoğlu, Erhan Terzi, Dursun İnan, Özlem Timurcuoğlu, Gülhanım Piyale, Yasemin Aktaş ve Davut Akdeniz hayatını kaybetmişti. - TRABZON