Zeytinyağı Şişelerini Ayvalıklı Kadınlar Boyuyor

Egemden zeytinyağlarının Ayvalık Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğinde sürdürdüğü Egem'in Bereketi Kadının Emeği projesi ile Ayvalıklı kadınlara fırsat sunuluyor. Özel seri şişeler, belirli bir ücret karşılığında ev kadınları tarafından boyanıyor.