Zeytinyağı Şişelerini Ayvalıklı Kadınlar Boyuyor
Egemden zeytinyağlarının Ayvalık Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğinde sürdürdüğü Egem'in Bereketi Kadının Emeği projesi ile Ayvalıklı kadınlara fırsat sunuluyor.
Egemden zeytinyağlarının Ayvalık Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğinde sürdürdüğü Egem'in Bereketi Kadının Emeği projesi ile Ayvalıklı kadınlara fırsat sunuluyor. Özel seri şişeler, belirli bir ücret karşılığında ev kadınları tarafından boyanıyor.
Kaynak: Dunya.com
-
Başarılarla dolu bir hayat! Tütün işçiliğinden Devlet Bakanlığı'na
-
Ehliyet yenileyecekler dikkat! Süre 6 aya çıktı
-
Kendi istifa eden çalışan da işsizlik maaşı alabiliyor! İşte detaylar
-
TÜMOSAN'dan bir ilk! 8 ileri yerli şanzıman üretildi
-
İnternette yeni uygulama başlıyor! Sınırlar değişti
-
Domates yasağına 'cehennem topuzu'yla çare buldular
-
HDP'li Fırat sahnede "Rabia" işareti yaptı: Bundan sonra bizim