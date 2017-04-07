Zeytinyağı İhracatında 'Brexit' Umudu
Zeytinyağı ihracatçıları, İngiltere, İskoçya ve İrlanda'nın Brexit sonrası Türkiye'nin önemli pazarları arasına girebileceğini ifade etti.
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