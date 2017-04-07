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Zeytinyağı İhracatında 'Brexit' Umudu
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Zeytinyağı İhracatında 'Brexit' Umudu

Zeytinyağı ihracatçıları, İngiltere, İskoçya ve İrlanda'nın Brexit sonrası Türkiye'nin önemli pazarları arasına girebileceğini ifade etti.

Zeytinyağı İhracatında 'Brexit' Umudu

Zeytinyağı ihracatçıları, İngiltere, İskoçya ve İrlanda'nın Brexit sonrası Türkiye'nin önemli pazarları arasına girebileceğini ifade etti.

Kaynak: Dunya.com

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Türkiye Cumhuriyeti, İngiltere, İskoçya, Türkiye, İrlanda, İhracat