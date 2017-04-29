Zeytinyağı İhracatı Beşe Katlandı

Zeytinyağı üreticileri, geçen yıl ihracat sezonunun 5,5 aylık döneminde 4 bin 305 ton zeytinyağı ihraç ederken bu yıl bu rakam 23 bin ton olarak gerçekleşti.

Zeytinyağı İhracatı Beşe Katlandı

Zeytinyağı üreticileri, geçen yıl ihracat sezonunun 5,5 aylık döneminde 4 bin 305 ton zeytinyağı ihraç ederken bu yıl bu rakam 23 bin ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: Dunya.com

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