Zeytinyağı İhracatı Beşe Katlandı

Zeytinyağı üreticileri, geçen yıl ihracat sezonunun 5,5 aylık döneminde 4 bin 305 ton zeytinyağı ihraç ederken bu yıl bu rakam 23 bin ton olarak gerçekleşti.
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