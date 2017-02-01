Zeytinlik Alanda Erkek Cesedi Bulundu

Nazilli ilçesinde zeytin bahçesi içinde, kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.



Bozyurt Mahallesi ile Arslanlı Mahallesi arasındaki zeytinlik alanın yanında geçen bir vatandaş, durumu emniyet güçlerine bildirdi.



Olay yerine gelen ekipler, yerde yatan kişinin ölü olduğunu tespit etti. Cesedin elbiselerinin yakıldığı da belirlendi.



Ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.