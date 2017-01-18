Zeytineli Köyü, Zeytin ile Tanıtılacak

Urla Belediyesi tarafından, Zeytineli köyündeki kadınların talepleri üzerine zeytin işleme kursu açıldı.



Urla Belediye Başkan Sibel Uyar, Zeytineli köyündeki kadınların talepleri üzerine zeytin işleme kursu açtı. Urla Belediyesi'nin her mahallede açtığı 'Liderlik Eğitimi' kurslarına katılan Zeytinelili kadınlar, köylerinde bu tarz kursların daha önce hiç açılmadığını belirterek Başkan Uyar'a teşekkür etti.



Üretici pazarı kuracaklar



Urla Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından açılan kurslara katılan Zeytineli kadınları, kendi projelerini kendileri yazdı. Köylerini zeytin ile tanıtmayı hedefleyen kadınlar, yaz aylarında kuracakları üretici pazarından da gelir elde etmeyi planlıyor. Ayrıca Başkan Sibel Uyar'a köylerinde çay ocağı açmayı istediklerini ileten kadınlar, Uyar'dan tam destek aldı. Başkan Uyar, "Zeytineli köyümüzü zeytin ile tanıtacağız. Kadınlarımız hayatın her noktasında olmalı. Karar verme mekanizmalarında daha çok kadının yer alması adına elimden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğim" dedi. - İZMİR