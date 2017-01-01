Zeytindalı Çocuk Merkezi'nde Yeni Yıl Eğlencesi

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, Zeytindalı Çocuk Merkezi'nde 2017 yılı için kutlama düzenledi.



Zeytindalı Çocuk Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, öğretmenler, veliler ve çocuklar katıldı. Zeytindalı Çocuk Merkezi tarafından hazırlanan yeni yıl eğlencesinde çocuklar keyifli dakikalar yaşadı. Yüzlerini boyatan, birbirinden güzel oyunlar oynayan çocuklar keyifli bir gün geçirdi. Çocuklarla tek tek ilgilenen, onlarla oyunlar oynayan Başkan Kurt, çocuklarla birlikte üzerinde mutlu yıllar yazan pastayı kesti. Başkan Kurt, şeker tadında bir yıl geçirmelerini dileyerek, çocuklara şeker dağıttı. - ESKİŞEHİR