Zeytincilik Sektörünün Acı Kaybı

Türk zeytin ve zeytinyağı sektörüne bir ömür veren Tekeli İsmail Efe'nin torunlarından, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği eski Yönetim Kurulu Üyesi, TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Kooperatifleri Birliği'nin eski Denetim Kurulu Üyesi Hasan Köşklü (60) geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etti.



Hasan Köşklü'nün uzlaşmacı kimliği ile Türk zeytin ve zeytinyağı sektörünün gelişimi için büyük çaba gösterdiğini belirten Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, Hasan Köşklü'nün vefatından büyük üzüntü duyduklarını kaydetti.



Hasan Köşklü ile hemşehri olan EZZİB Başkanı Er, "Her ölüm erken ölümdür. Hasan Köşklü'nün ölümü gerçekten ani ve erken ölüm oldu. 24 saatini Türk zeytin ve zeytinyağının daha iyi noktalara gelmesi için yaşayan, üretken bir duayenimizi kaybettik. Hasan Köşklü, zeytin ve zeytinyağı sektörüne üretici, sanayici, ihracatçı olarak her noktada büyük emek verdi. Türk zeytin ve zeytinyağı sektörü Hasan Köşklü'nün emeklerini hayırla yad edecektir. Allah rahmet eylesin" diye konuştu. - İZMİR