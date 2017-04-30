Zeytinburnulular Çanakkale Ruhunu Yerinde Yaşadı

Zeytinburnu Belediyesinin organize ettiği Çanakkale ve Bilecik gezi turlarına katılan Zeytinburnulular tarihe yakından tanıklık etti. Çanakkale Şehitleri Anıtı, Conkbayırı, Seyit Onbaşı Anıtı ve Zeytinburnu Belediyesi tarafından yaptırılan Soğanlıdere Şehitliği'ni ziyaret eden vatandaşlar, gezi sırasında duygulu dolu anlar yaşadı.



Kurtuluş Savaşının en önemli cephesi olan Çanakkale Savaşlarının önemini daha iyi anlamak, nasıl koşullarda savaşıldığını öğrenmek, cepheleri göstererek şehit düşen askerleri yad etmek için Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen Çanakkale gezisi binlerce vatandaşın tarihe tanıklık etmesini sağladı. Çanakkale Zaferi'nin vatandaşlara anlatılması münasebetiyle 8 Nisan Günü başlayan gezi programıyla bugüne kadar 4 bin Zeytinburnulu vatandaş, Çanakkale Ruhunu yerinde yaşadı. Tura katılan vatandaşların, Çanakkale Şehitler Anıtı, Morto Koyu, Conkbayırı, Seyit Onbaşı Anıtı, Yahya Çavuş Anıtı, Kanlısırt, 57'nci Alay ve Zeytinburnu Belediyesi tarafında ihya edilen Soğanlıdere Şehitliğini ziyaret etti. Ayrıca, Çanakkale müzesini gezerek, 11 farklı odada zaferin ne zorluklarla kazanıldığını anlatan Simülasyonu izleyen vatandaşlar zaman zaman duygusal anlar yaşadı.



13 bin kişi Çanakkale ve Bilecik'e götürülecek



8 Nisan günü başlayan Çanakkale ve Bilecik gezi programları dün sabah saatlerinde 300 kişilik kafileyle devam etti. 26 Mayıs'a kadar devam edecek olan tarihi ve kültürel gezilere katılmak isteyen vatandaşların 444 1984 numaralı hattı arayarak Çözüm Merkezine müracaat etmeleri yeterli olacak. Her yıl düzenlenerek geleneksel hale gezilerde Zeytinburnu Belediyesi bu yıl 13 bin kişinin tarihe tanıklık etmesini sağlayacak.



"Bu duygu anlatılmaz gelip yaşamanız gerekiyor"



Çanakkale duygusunun anlatılamayacağını söyleyen Hande Savur, "Bu duygu anlatılmaz, gerçek olan mezarları gördükten sonra insanın konuşası gelmiyor. İnsanın boğazı düğümleniyor. O kadar güzel duygular ki bir anda hüzünlü, bir anda da buraları gördüğümüz için çok mutluyuz. Yani anlatılmaz gelip bu duyguyu yaşamanız gerekiyor" dedi.



"İçim şuan ağlıyor ama çok gurur duyuyorum"



Dedesinin de Çanakkale savaşında şehit olduğunu ifade eden Gülbahar Köylü ise, "İçim şuan ağlıyor ama çok gurur duyuyorum. Benim dedemde burada şehit ben ismini arıyorum. Böyle güzel memleketin insanı olduğum için gururluyum. Bu duygu anlatılacak gibi değil. Ne mutlu ki ben Türküm insan bağırmak istiyor" diye konuştu.



"Çok fazlı gurur verici ve üzücü"



Çanakkale'yi ikinci defa ziyaret ettiğini belirten Hülya Soytürk Öksüz, "Ben geziyi çok anlamlı buldum ve çok duygulandım. Çok fazla ağladım. Çok fazla gurur verici ve üzücü, ben ikinci defa geliyorum ama yine aynı duyguları aynı şekilde hissedebiliyorum" şeklinde konuştu.



"Bastığım yerlere ürkerek ve gururlanarak basıyorum"



Çanakkale'yi gezdiği için mutlu olduğunu vurgulayan Ayten Çapar, "Tarif edilemeyecek derecede çok yoğun duygular yaşıyorum. Gerçekten burayı gezmek dolaşmak ayrı mutlu etti. Hani bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı diyorlar ya ben bastığım yerlere ürkerek basıyorum. Gerçekten gururlanarak basıyorum" ifade etti. - İSTANBUL