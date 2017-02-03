Zeytinburnu Sahilinde Ceset Bulunması

Zeytinburnu sahilinde bulunan cesedin Ayten Bulut adlı kadına ait olduğu tespit edildi.



Zeytinburnu'ndaki balıkçılar sabah saatlerinde sahilde bir ceset bulunduğunu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



Polisin çalışmaları neticesinde cesedin Bağcılar İlçe Nüfus Müdürlüğüne kayıtlı 49 yaşındaki Ayten Bulut isimli kadına ait olduğu belirlendi.



Ayten Bulut'un psikolojik sorunları nedeniyle intihar ettiği öne sürüldü.