Zeytinburnu'nda bir binanın çökmesi sonucu bir kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Beştelsiz Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'ndeki 6 katlı boş binanın çökmesi sonucu yoldan geçmekte olan 1 kişi hayatını kaybetti.
Olayda yaralanan 5 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Zeytinburnu'ndaki Bina Çökmesi
Zeytinburnu'nda bir binanın çökmesi sonucu bir kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
Zeytinburnu'nda bir binanın çökmesi sonucu bir kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
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