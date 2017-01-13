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Zeytinburnu'ndaki Bina Çökmesi

Zeytinburnu'ndaki Bina Çökmesi

Zeytinburnu'nda bir binanın çökmesi sonucu bir kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Zeytinburnu'ndaki Bina Çökmesi

Zeytinburnu'nda bir binanın çökmesi sonucu bir kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Beştelsiz Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'ndeki 6 katlı boş binanın çökmesi sonucu yoldan geçmekte olan 1 kişi hayatını kaybetti.

Olayda yaralanan 5 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

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