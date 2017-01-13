Zeytinburnu'ndaki Arama Çalışmalarında "Sesimi Duyan Var Mı?" Anonsu

Zeytinburnu'nda çöken bir binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma görevlisi bir görevli enkaz altında birilerinin olabileceği ihtimaline karşı çevrede sessizlik oluşturarak, "Sesimi duyan var mı?" şeklinde anons yaptı.



Zeytinburnu'nda 7 katlı bir binanın çökmesi sonucu arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri enkaz altında arama çalışması yapıyor. Ekipler enkaz altında birilerinin olabileceği ihtimaline karşı çevrede bulunanları susturarak anons yaptı.



Arama kurtarma görevlisi bir kişi, "Sesimi duyan var mı? Sesimi duyuyorsan herhangi bir yere 3 kere vur, eğer vuramıyorsan herhangi bir yere sürt" şeklinde anons yaptı.



Ses gelmemesi üzerine ekipler iş makineleriyle arama çalışmalarına devam etti. - İSTANBUL