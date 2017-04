Zeytinburnu'nda Sokakları Fesleğen Kokusu Sardı

Baharın gelişini kutlayan Zeytinburnu'nda geleneksel Fesleğen Şenliği tüm hızıyla devam ediyor. Toplam 250 bin fesleğenin dağıtılacağı şenlik kapsamında ilçedeki sokakları dolaşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ve ekibi semt sakinlerine fesleğen hediye ediyor.



Zeytinburnu Belediyesi, her yıl geleneksel olarak düzenlediği Fesleğen Şenliği kapsamında ilçe sokaklarını tek tek dolaşarak vatandaşlara fesleğen dağıtıyor. Yeşiltepe Mahallesi'nden başlayan şenlik Seyitnizam, Merkezefendi, Sümer, Çırpıcı ve Nuripaşa Mahallesi'nde devam etti. Balkon, pencere ve salonlarını fesleğenle süsleyen mahalle sakinleri evlerini fesleğen kokusunun sardığını dile getiriyor. Yoğun ilgi gören şenliğe katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın da ekibiyle birlikte pencere ve balkondan sarkıtılan sepetleri fesleğenle dolduruyor.



250 bin adet fesleğen dağıtılacak



Sokakları fesleğen kokusunun sardığı şenlikle ilgili konuşan Başkan Aydın, Fesleğen Şenliği'nin mayıs ayının ortalarına kadar devam edeceğini açıkladı. Her yıl balkon ve pencere kenarlarının fesleğenle süslendiği şenliğe gösterilen ilgiden çok mutlu olduğunu belirten Başkan Aydın, "Yıllardır her bahar mevsiminde mart ayının sonlarından itibaren başlayıp, mayıs ayının ortalarına kadar bütün Zeytinburnu sokaklarını tek tek dolaşarak fesleğen dağıtıyoruz. Bu sayede hemşehrilerimizle de bir araya geliyoruz, dağıtılan fesleğenleri Zeytinburnulu hemşehrilerimizin sevgi ve muhabbetle büyütmelerini arzu ediyorum. Zeytinburnu sokaklarında dolaşanlar baharın geldiğini fesleğen kokusundan anlıyor" dedi.



