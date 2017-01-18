Zeytinburnu'nda Silahlı Kavga

Zeytinburnu'nda dolmuş sırası nedeniyle çıkan silahlı kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 8 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün akşam Cevizlibağ'daki öğrenci yurdu önünde dolmuş sırası sebebiyle çıkan silahlı kavgaya karıştığı iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Olay yerinde araştırma yapan ekipler, yakın bir noktada park halinde bulunan minibüste 4 kişinin saklandığını belirledi. Gözaltına alınan şüphelilerin üst aramasında 2, aracın torpidosunda ise 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.



Konuyla ilgili çalışmalarını sürdüren polis, silahlı kavgaya karıştığı tespit edilen 4 kişiyi daha saklandıkları evde olayda kullanılan bir silahla yakaladı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.