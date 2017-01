Zeytinburnu'nda Seramik Sanatı Göz Kamaştırdı

Zeytinburnu Belediyesi, seramik sanatının usta isimlerinden Serap Aksoy'un 'Toprak, Su, Ateş' başlıklı seramik sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Göz kamaştıran serginin açılışının ardından sahne alan sanatçı Orhan Hakalmaz, Zeytinburnu halkına unutulmaz bir gece yaşattı.



Zeytinburnu Belediyesi, kültür ve sanat alanında yapmış olduğu çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek, toprak, su ve ateşin yeniden dile geldiği seramik sanatını vatandaşlarla buluşturdu. Seramik, resim ve müzik gibi birçok sanat dalında önemli çalışmalara imza atan sanatçı Serap Aksoy'un 'Toprak, Su, Ateş' isimli seramik sergisi Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Anadolu medeniyetlerinden ilham alınarak hazırlanan serginin açılışına Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın'la birlikte sanatçı Serap Aksoy ve çok sayıda sanatsever katıldı. Serap Aksoy'un tatbiki güzel sanatlardaki akademi yıllarından bugüne, seramik sanatıyla yoğrulmuş, sanat geçmişine dair küçük bir retrospektif olma özelliği taşıyan sergiyi sanatseverler 2 Şubat Perşembe gününe kadar ziyaret edebilecek.



Orhan Hakalmaz, türkü severlere unutulmaz bir gece yaşattı



Seramik sanatçısı Serap Aksoy'un 'Toprak, Ateş, Su' isimli seramik sergisinin açılışının ardından ünlü türkücü Orhan Hakalmaz sahne aldı. 'Dumanlı Dumanlı' türküsünü söyleyerek sahneye gelen ünlü türkücü, solandaki vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Kendi türkülerinin dışında Neşet Ertaş'ın 'Yalan Dünya ve Zahidem' türküsünü seslendiren Orhan Hakalmaz, Zeytinburnu halkına unutulmaz bir gece yaşattı.



"18 yıl önceki belediye gelir bütçesinin 3 katına yakınını kültür sanatta kullanabiliyoruz"



Kültür ve sanat çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, "Ülkemizde kültüre ve sanata çok ciddi anlamda yatırımlar yapılıyor. Özellikle yerel yönetimler dün klasik belediyecilik anlayışını sürdüremezken, bugün ciddi anlamda kültür ve sanata çok ciddi destekler verebiliyor. Şunu açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum. 18 yıl önceki Zeytinburnu Belediyesi'nin gerçekleşen gelir bütçesinin 3 katına yakınını biz kültür ve sanatla ilgili konularda kullanabiliyoruz. Kültür ve sanat alanında gerçekten çok ciddi anlamda bir mesafe alındı" dedi.



"Kültür ve sanatın her alanında olmaya çalışıyoruz"



Kültür ve sanatla ilgili her alanda olmaya çalıştıklarını söyleyen Başkan Aydın, "Kültür ve sanatın her alanında var olmaya çalışıyoruz. İnsanımızın istediği, beklediği, arzuladığı sanatçılarımızı getiriyoruz. Kültür insanları, bilim insanları gelip söyleşiler yapıyor. Müzik aletlerinin her türlü enstrüman var. Bunun gibi birçok alanda Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde etkinliklerimiz var. Buna rağmen şunu ifade edeyim çok çalışmamız gerekiyor. Çok üretmemiz gerekiyor. Üretirken de dinlenmemiz gerekiyor. Bizler dinlenme aracı olarak sanatı ve hobiyi kullanabiliriz" diye konuştu. - İSTANBUL