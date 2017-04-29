Zeytinburnu'nda Otomobil Alev Alev Yandı

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA



Zeytinburnu'nda akşam saatlerinde seyir halindeki bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otomobil kullanılamaz hale geldi.



Olay Zeytinburnu'nda akşam 18: 30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hüseyin Doğan'ın, kullandığı 34 JZH 73 plakalı araç Cevizlibağ'dan Aksaray istikemetine doğru seyir halindeyken Topkapı 10. Yıl Caddesi üzerindeki trafik ışıklarında durdu. Aracın motor kısmından dumanlar yükseldiğini gören sürücü, otomobilini hemen sağ şeride çekerek kaputu açmaya çalıştı. Alevler kısa sürede aracın motor kısmını sardı. Bu sırada sürücü durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verirken, yoldan geçen vatandaşlar da araçlarındaki yangın söndürme tüplerini alarak yardıma koştu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 15 dakikalık çalışması sonucunda aracı tamamen söndürürerek soğutma çalışması yaptı. Bu sırada polis ekipleri, itfaiye çalışırken yolu kontrollü bir şekilde tek şeritten verdiği görüldü.



BİZİM GİBİ 5 TANE DAHA ARABA DURMUŞ OLSA O OTOMOBİL KURTULMUŞTU



Olayın meydana geldiği caddeden geçen bir sürücü, "Yoldan geçerken, bir anda arabanın yandığını gördüm. Bizim gibi 5 tane araba durmuş olsa o araba kurtulmuştu. Normalde aracım büyük, ama servisin verdiği tüp minicik. Servis bile biraz daha büyüğünü insanlara vermiş olsa o araba yine sönerdi" diyerek tepki gösterdi.



Bu sırada yanan aracın sürücüsü Hüseyin Doğan ise, "Işıklardaydım, bir anda dumanlar çıktığını gördüm. Baktım yanıyor, çektim sağa itfaiye çağırdım" dedi. İtfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürülen araç daha sonra çekici yardımıyla çekildi. Tek şeritten verilen yol daha sonra tamamen normal akışına bırakıldı. İtfaiye ekipleri araçta çıkan yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de inceleme başlattı.



Görüntü Dökümü:



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Olayın meydana geldiği cadde



İtfaiye ekiplerinin çalışması



Yardım eden vatandaş ile röp



Aracın sahibi ile röp (Hüseyin Doğan)



Aracın söndürülmesi



Trafikten görüntü



Genel ve detaylar