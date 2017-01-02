Zeytinburnu'nda Gece Kulübü Saldırganına Yönelik Operasyon Sona Erdi

İSTANBUL (İHA) – İstanbul'da gece kulübüne düzenlenen saldırının zanlısının yakalanması için polisin Zeytinburnu'nda gerçekleştirdiği operasyon sona erdi. Operasyon sürerken bölgeye yakın bir noktada yaralanan şahsın operasyonla ilgisi olmadığı bildirildi.



Ortaköy'de gece kulübüne saldırı düzenleyen teröristi arama çalışmaları sürerken, polis Zeytinburnu'nda bir eve operasyon düzenledi. Yaklaşık 3 saat süren operasyonda olaya ilişkin herhangi bir şüpheliye rastlanmadı. Polisin çalışmaları sürerken yakında duyulan bir ses üzerine polis ekipleri buraya yöneldi. Bir kişinin bıçaklanarak yaralandığı görüldü. İlk etapta şahsın operasyon kaynaklı yaralandığı düşünüldü. Yapılan incelemenin ardından şahsın operasyonla ilgili olmadığı anlaşıldı. Yabancı uyruklu şahsın tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklandığı öğrenildi. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL