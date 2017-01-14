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Zeytinburnu'nda Enkaz Kaldırma Çalışmaları Devam Ediyor

Zeytinburnu'nda Enkaz Kaldırma Çalışmaları Devam Ediyor

Haber - Kamera: Yüksel KOÇ / İstanbul DHAZeytinburnu'nda dün çöken ve 2 kişinin ölümü 17 kişinin de yaralanmasına neden olan binanın enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Zeytinburnu'nda Enkaz Kaldırma Çalışmaları Devam Ediyor

Haber - Kamera: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Zeytinburnu'nda dün çöken ve 2 kişinin ölümü 17 kişinin de yaralanmasına neden olan binanın enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Zeytinburnu Rauf Denktaş Caddesi üzerinde dün çöken 7 katlı binanın enkaz kaldırma çalışmaları tüm gün devam etti Vatandaşların, sabah erken saatlerde başlayan enkaz kaldırma çalışmalarını izlediği görüldü.

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