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Zeytinburnu'nda Enkaz Kaldırma Çalışmaları Devam Ediyor

Zeytinburnu'nda Enkaz Kaldırma Çalışmaları Devam Ediyor

ZEYTİNBURNU'nda çöken 7 katlı binanın enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Zeytinburnu'nda Enkaz Kaldırma Çalışmaları Devam Ediyor

ZEYTİNBURNU'nda çöken 7 katlı binanın enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarının sona ermesinin ardından, enkaz kaldırma çalışmalarına hız verildi. İki iş makinesi olay yerindeki molozları hafriyat kamyonlarına yüklüyor.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesine bağlı temizlik işçileride yolu süpürüyor. Benzin istasyonuna düşen demir iskeletin ise ilerleyen saatlerde bir vinç yardımı ile kaldırılacağı öğrenildi.

- İstanbul

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