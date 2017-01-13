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Zeytinburnu'nda Enkaz Kaldırma Çalışmaları Devam Ediyor

Zeytinburnu'nda Enkaz Kaldırma Çalışmaları Devam Ediyor

Haber-Kamera Mehmet İlkay ÖZER İstanbul DHAZeytinbunu'nda çöken 7 katlı binanın enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Zeytinburnu'nda Enkaz Kaldırma Çalışmaları Devam Ediyor

Haber-Kamera Mehmet İlkay ÖZER İstanbul DHA

Zeytinbunu'nda çöken 7 katlı binanın enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarının sona ermesinin ardından, enkaz kaldırma çalışmalarına hız verildi. İki iş makinesi olay yerindeki molozları hafriyat kamyonlarına yüklüyor.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesine bağlı temizlik işçileri de yolu süpürüyor. Benzin istasyonuna düşen demir iskeletin ise ilerleyen saatlerde bir vinç yardımı ile kaldırılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-İş makinelerinin temizlik çalışmaları

-İşçilerin yolu süpürmesi

-Genel ve detaylar

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