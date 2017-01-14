Zeytinburnu'nda Devrilen Atm'lerdeki Paraları Görevliler Aldı

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL DHA



Zeytinburnu'nda binanın çökmesiyle devrilen ve hasar gören ATM'lerdeki paralar görevliler tarafından alındı.



Zeytinburnu'nda 2 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı çöken 7 katlı binanın enkazından devrilen ve hasar gören ATM'lerdeki paralar gelen banka görevlileri tarafından çıkarılarak götürüldü. Banka görevlilerinin paraları aldığı sırada polisin banka ATM'leri etrafında nöbet tuttuğu görüldü.



Öte yanda, görevlilerin binanın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor. Benzin istasyonun çatısı üzerine düşen binanın metal yangın merdiveni de bir vinçle kaldırıldı. Çatının üzerinden alınarak yere bırakılan yangın merdiveni görevliler tarafından parçalara ayrılarak olay yerinden kaldırılıyor.



Görüntü Dökümü:



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-Devrilen ve hasar gören ATM cihazları



-Polisin ATM cihazları etrafında nöbet tutması



-Görevlilerin paraları çıkararak götürmesi



-Metal yangın merdiveninin benzin istasyonu çatısı üzerinden vinçle alınması



-Görevliler tarafından parçalanması