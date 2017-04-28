Zeytinburnu'nda Çöken Binaya İlişkin Bilirkişi Raporu Savcılığa Ulaştı (1)

ZEYTİNBURNU'nda çöken binaya ilişkin bilirkişi raporu savcılığa ulaştı. Raporda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün ve Zeytinburnu Belediye Başkanlığı yetkililerinin yıkımı geciktirmesi nedeniyle sorumlu oldukları belirtildi. Site yönetim kurulu üyelerinin de bina tahliye edildikten sonra göçme anına kadar olan süreyi uzattıklarından sorumlu oldukları kaydedildi.



Zeytinburnu'nda yaklaşık 4 ay önce çöken 10 katlı binanın altında kalarak yaşamını yitiren Mehmet Akbaş (60) ve Mehmet Özdener (5) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma dosyasına bilirkişi raporu girdi. Bina çökmesi nedeniyle oluşan hasar ve can kaybına ilişkin hazırlanan raporda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün ve Zeytinburnu Belediye Başkanlığı yetkililerinin yıkımı geciktirmesi nedeniyle sorumlu oldukları belirtildi. Raporda site yönetim kurulu üyelerinin bina tahliye edildikten sonra göçme anına kadar olan süreyi uzattıklarından sorumlu oldukları kaydedildi.



13 OCAK'TA BİNA ÇÖKMÜŞTÜ



Zeytinburnu'nda yıkılmak üzere olan ve boşaltıldığı belirtilen 10 katlı bina, 13 Ocak 2017 tarihinde saat 16.20 sıralarında çöktü. Olay sırasında kaldırımda bulunduğu belirtilen Mehmet Akbaş (60) ile 5 yaşındaki Mehmet Özdener'in enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. 5 yaşındaki Mehmet'in olay sırasında oyun oynadığı ikizi Ahmet Özdener'in de aralarında bulunduğu 17 kişi ise yaralandı ve hastanelerde tedavi altına alındı. Olayın ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı sorusturma başlattı. Geçtiğimiz günlerde de soruşturma dosyasına kusur oranlarına ilişkin bilirkişiler İnşaat Mühendisi Recep Osman Pekşen, İş Güvenliği Uzmanı Kaan Koçali ve Mimar Mühendis Ömer Server Serim tarafından hazırlanan 17 sayfalık bilirkişi raporu soruşturma dosyasına girdi.



ZAMANAŞIMI SORUMLU OLMADIKLARI BELİRTİLDİ



Raporda, yapı ruhsatına, fen ve sanat kurallarına aykırı olarak yapılmış olan binanın müteahhidi, fenni mesulü ve yapıyı denetleyen kamu görevlilerinin zamanaşımı nedeniyle sorumlu olmadıkları belirtildi.



YIKIMI GECİKTİRMESİ NEDENİYLE SORUMLULAR



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün ve Zeytinburnu Belediye Başkanlığı yetkililerinin yıkımı geciktirmesi nedeniyle sorumlu oldukları belirtildi.



SİTE YÖNETİM KURULU DA SORUMLU BULUNDU



Raporda site yönetim kurulu üyelerinin bina tahliye edildikten sonra göçme anına kadar olan süreyi uzattıklarından sorumlu oldukları belirtildi. Yıkımı ifa görevi kaymakamlık makamı olmadığı için de sorumlu olmadığı vurgulandı. - İstanbul