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Zeytinburnu'nda Çöken Binanın Enkazı Havadan Görüntülendi

Zeytinburnu'nda Çöken Binanın Enkazı Havadan Görüntülendi

İstanbul Zeytinburnu’nda çöken 7 katlı binanın enkazı havadan görüntülendi.

Zeytinburnu'nda Çöken Binanın Enkazı Havadan Görüntülendi

İstanbul Zeytinburnu'nda çöken 7 katlı binanın enkazı havadan görüntülendi.

Zeytinburnu'nda çöken 7 katlı binanın havadan çekilen görüntülerinde hasarın büyüklüğü gözler önüne serildi. Havadan çekilen görüntülerde itfaiye ekiplerinin enkaz üzerindeki çalışmaları ve çevrede alınan güvenlik önlemleri görülüyor. - İSTANBUL

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