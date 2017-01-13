İstanbul Zeytinburnu'nda çöken 7 katlı binanın enkazı havadan görüntülendi.
Zeytinburnu'nda çöken 7 katlı binanın havadan çekilen görüntülerinde hasarın büyüklüğü gözler önüne serildi. Havadan çekilen görüntülerde itfaiye ekiplerinin enkaz üzerindeki çalışmaları ve çevrede alınan güvenlik önlemleri görülüyor. - İSTANBUL
Zeytinburnu'nda Çöken Binanın Enkazı Havadan Görüntülendi
İstanbul Zeytinburnu’nda çöken 7 katlı binanın enkazı havadan görüntülendi.
İstanbul Zeytinburnu'nda çöken 7 katlı binanın enkazı havadan görüntülendi.
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