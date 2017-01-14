Zeytinburnu'nda Çöken Binanın Enkaz Kaldırma Çalışmaları Sürüyor

İSTANBUL (İHA) – İstanbul Zeytinburnu'nda çöken 7 katlı binanın enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.



Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı 56 daireden oluşan eski bir binanın çökmesi sonucu biri çocuk 2 kişi hayatını kaybederken 17 vatandaş yaralanmıştı. Kentsel dönüşüm kapsamında önceden tahliye edilen binanın çökmesinin ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, arama kurtarma ve belediye ekibi sevk edilmişti. Yaralıların kurtarılması sonrasında bölgede başlatılan enkaz kaldırma çalışmalarına Zeytinburnu Belediyesi ekiplerinin ve iş makinelerinin yardımıyla sabahın erken saatlerinde de devam edildi.



Güvenlik çemberine alınan bölgede çalışmalar tüm hızıyla sürdürülürken caddenin normale döndürülmesi için de çalışmalar devam etti. - İSTANBUL