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Zeytinburnu'nda Çöken Binanın Enkaz Kaldırma Çalışmaları Başladı

Zeytinburnu'nda Çöken Binanın Enkaz Kaldırma Çalışmaları Başladı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Zeytinburnu'nda çöken bina Enkaz kaldırma çalışmaları İSTANBUL - Zeytinburnu'nda çöken binanın enkazında arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından, kepçe yardımıyla enkazı kaldırma çalışmaları başladı.

Zeytinburnu'nda Çöken Binanın Enkaz Kaldırma Çalışmaları Başladı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Zeytinburnu'nda çöken bina
Enkaz kaldırma çalışmaları İSTANBUL - Zeytinburnu'nda çöken binanın enkazında arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından, kepçe yardımıyla enkazı kaldırma çalışmaları başladı.

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Zeytinburnu, Istanbul, İstanbul
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