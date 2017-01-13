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Zeytinburnu'nda çöken bina
Enkaz kaldırma çalışmaları İSTANBUL - Zeytinburnu'nda çöken binanın enkazında arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından, kepçe yardımıyla enkazı kaldırma çalışmaları başladı.
Zeytinburnu'nda Çöken Binanın Enkaz Kaldırma Çalışmaları Başladı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Zeytinburnu'nda çöken bina Enkaz kaldırma çalışmaları İSTANBUL - Zeytinburnu'nda çöken binanın enkazında arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından, kepçe yardımıyla enkazı kaldırma çalışmaları başladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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