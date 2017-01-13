Ali AKSOYER / İSTANBUL DHA
Zeytinburnu'nda 7 katlı binanın çökmesi sonucu 2 kişi ölürken 17 kişi yaralandı. Ekiplerin enkaz çalışmaları sürüyor. DHA hava kamerası ekiplerin çalıştığı enkaz alanını havadan görüntüledi. Ekiplerin iş makinesi eşliğinde enkaz kaldırdığı görülüyor.
Görüntü Dökümü:
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Hava kamersında;
-Ekiperin çalışmaları
Zeytinburnu'nda Çöken Binadaki Çalışmalar Havadan Görüntündi
Ali AKSOYER / İSTANBUL DHAZeytinburnu'nda 7 katlı binanın çökmesi sonucu 2 kişi ölürken 17 kişi yaralandı.
Ali AKSOYER / İSTANBUL DHA
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