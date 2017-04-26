Zeytinburnu'nda Bu Yaz Serin Geçecek

Sıcak havada Zeytinburnuluları sevindiren haber belediyeden geldi. İnşaat çalışmaları tamamlanmak üzere olan 2 yüzme havuzuyla Zeytinburnulular yaza merhaba diyecek.



Zeytinburnu Belediyesi, gençleri su sporlarına teşvik etmek ve geleceğin sporcularını yetiştirmek amacıyla ilçenin merkezi noktalarına yaptırdığı 2 yüzme havuzunda sona yaklaşıyor. Yüzlerce gencin su sporlarında kendini geliştireceği Merkezefedi ve Beştelsiz Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzları'nın inşaat çalışmalarına aralıksız devam eden yetkililer, her iki havuzu da bu yaza kadar yetiştirmeyi planlıyor.



Genç yüzücülere erken yaşta altyapı



Mayıs ayında tamamlanması planlanan Özgürlük Parkı'nın içindeki Beştelsiz Kapalı Yüzme Havuzu, 3 bin 86 metrekarelik bir alana inşa edilecek. Yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda 40 kişilik seyirci tribünü, kafeterya, revir, eğitmen odaları, duş kabinleri, bekleme odaları ve yönetim ofisleri yer alacak. Beştelsiz Kapalı Yüzme Havuzu'nu üstü ise seyir terası, yeşil alan ve otopark olarak kullanılacak. Yerin altına yapılacak olan 4 bin 374 metrekarelik inşaat alanına sahip Merkezefendi Kapalı Yüzme Havuzu ise gençlerin yüzme ve dalgıçlığa hazırlanacağı ikinci adres olacak. Merkezefendi Kapalı Yüzme Havuzu'nun hemen yanına da aile sağlığı merkezi, muhtarlık binası ve yüzlerce çocuğun eğitim alacağı bilgi evi inşa edilecek.



Önümüzdeki yıl 2 kapalı yüzme havuzunun daha inşaat çalışmalarına başlayacak olan Zeytinburnu Belediyesi, 2 bin 200 araçlık Büyük Otopark ve Spor Kompleksi'ne ve inşaat çalışmaları devam eden İstanbul'un en büyük buz pistine birer adet kapalı yüzme havuzu daha yaparak ilçeye toplam 4 yüzme havuzu kazandıracak. - İSTANBUL