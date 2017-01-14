Zeytinburnu'nda Binanın Çökmesi

MUTLU BOZDAĞ - Zeytinburnu Kaymakamı Ali Taşkın Balaban, 1'i çocuk 2 kişinin ölümüne ve 17 kişinin yaralanmasına neden olan bina çökmesine ilişkin, "Üç binamız aşırı tehlike arz etmiş durumda. Diğerleriyle ilgili arkadaşlarımız çalışıyor, incelemelerin ardından gerekli kararlar verilecek." dedi.



Balaban, olay yerindeki incelemelerin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde 1'i çocuk 2 kişinin ölümüne ve 17 kişinin yaralanmasına neden olan olay nedeniyle çok üzgün olduğunu söyledi.



Olayın gerçekleştiği andan itibaren yetkili kurumların gerekli çalışmaları sürdürdüğünü ifade eden Balaban, "Dün akşamki üzücü olaydan sonra şu anda arkadaşlarımız ara vermeksizin çalışıyorlar. Muhtemelen çalışmalarımız 3-4 gün sürecek." diye konuştu.



Çöken binanın çevresindeki 27 hasarlı binanın tahliye edildiğini belirten Kaymakam Balaban, "Hasarlı binalarda ikamet eden ve olayın ardından evlerinden tahliye edilen vatandaşlarımızı, ilgili kurumlarımızda misafir ediyoruz, barınmaları ve ihtiyaçları sağlanıyor. Üç bina tehlikeli bir durumda. Diğerleri muhtemelen incelemelerin ardından evlerine gönderilecek. Arkadaşlarımız çalışıyor. Bu çalışmaların tamamlanması önümüzdeki haftaları bulabilir. Ancak o binalarda zaruri ihtiyaçları olan arkadaşlarımız yetkililer gözetiminde evlerine girip çıkabilir. Çünkü acilen bu evlerden çıktıkları için evlerinde zaruri ihtiyaçları kaldı. Bunun dışında bir sıkıntı gözükmüyor." ifadelerini kullandı.



Balaman, yetkili mercilerce çöken binanın yıkım kararının daha önce verildiğini belirterek, şu bilgileri verdi:



"İlgili müteahhide gerekli yıkım kararı yapılmış. Ancak bu kişiler, kendileri yıkmadılar, 'idare yıksın' diye. İdare, belediyemiz yönlendirilmiş kaymakamlığımızca. İhaleye çıktı ancak herhangi bir müteahhit bunun yıkımını üstlenmedi, kendi etik kurallarına aykırı olduğu için. Neden? Bir arkadaşlarının ekmeğine neden olmak istemedikleri gibi çarpık bir etik anlayışla bu ihaleyi kimse almadı. Sonuçta olay, bu üzücü noktalara kadar geldi. Tabii bu etik anlayışının da herhalde bir revizyondan geçmesi gerekiyor, müteahhit ve müteahhit camiası tarafından. Bakın burası elim bir kazayla yıkıldı. Muhtemelen bunu yapan müteahhit pazartesi günü yeni inşaat ruhsatı için ilgili makamlara müracaat edecek. Böyle garabet bir durumun da önüne geçilmesi lazım. Müteahhit camiasının bu önemli hususta biraz kafa yorması gerektiğini düşünüyorum. Üç binamız aşırı tehlike arz etmiş durumda. Diğerleriyle ilgili arkadaşlarımız çalışıyor, incelemelerin ardından gerekli kararlar verilecek. Vatandaşlarımız mağdur edilmiyorlar ve onların bakımı ve ihtiyaçları devletimizin gerekli birimlerince karşılanıyor."



Öte yandan çöken binanın enkazının kaldırılması çalışmaları sürüyor.