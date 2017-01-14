Zeytinburnu'nda Binanın Çökmesi

Zeytinburnu'nda bir binanın çökmesi sonucu yaralanan kişilerden Yeter Genç (58), eşiyle banka ATM'sinden kredi kartı borçlarını öğrenmeye çalıştıkları sırada olayın gerçekleştiğini söyledi.



Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, bina çökmeden önce eşi Ali Seydi Genç (65) ile Beştelsiz Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde bulunan bir bankanın ATM'sine geldiklerini bildirdi.



Yeter Genç, olay sırasında yaşadıklarını şöyle anlattı:



"Kredi kartı borcumuzu öğrenmek için ATM'ye kartı taktım. Sonra kartı geri vermedi. Ondan sonra bir baktık ki dumanlar içindeyiz. Beyimi göremedim. Bağırdım, 'öldü' dedim. Baktım biri orada, 'Beyin iyi, korkma' dedi. Baktım beyimin sesi yok, ayağı kan içindeydi. Beyimi gördükten sonra kendimi kaybettim, sonrasını hatırlamıyorum. Nasıl oldu bilmiyorum. Bir kişi geldi, yüzümü yıkadı, çekti gitti."



Kendisinin eli ve belinden yaralandığını belirten Genç, eşinin ise kaldırıldığı hastanede bugün ameliyata alınacağını sözlerine ekledi.



Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor



Çöken binanın enkazının kaldırılması çalışmaları devam ediyor.



Binanın yan tarafında bulunan bir akaryakıt istasyonun üstüne yangın merdiveninin devrilmesi sonucu çalışanlar olaydan yara almadan kurtuldu. Yangın merdiveninin enkazı, yaklaşık 9 saat süren çalışmaların ardından dev bir vinç yardımıyla kaldırıldı ve parçalara ayrıldı.



Söz konusu binanın enkazı altında kalan ATM'lerin ise kullanılamaz hale geldiği görüldü.



Enkazın çevresine güvenlik şeridi çeken polis ekiplerinin bölgedeki bekleyişi de sürüyor.



Zeytinburnu'nda, Beştelsiz Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde bulunan ve 2015 yılının aralık ayında boşaltıldığı belirtilen 6 katlı bina, dün akşam henüz belirlenemeyen nedenle çökmüştü. Enkaz altında kalan Mehmet Akbaş (60) ve Mehmet Özdener (5) hayatını kaybetmiş, Mehmet Özdener'in ikizi Ahmet Özdener'in (5) de aralarında bulunduğu 17 kişi yaralanmıştı.