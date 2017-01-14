Zeytinburnu'nda Binanın Çökmesi

Zeytinburnu Belediyesi'nden, çöken binaya ilişkin yapılan açıklamada, binanın 2015'te tahliyesinin ardından, girişinin demirlerle kaynak yapılarak kapatıldığı ve içeriye girişlerin engellendiği belirtilerek, "Ancak bu süreçten sonra bina hissedarları ne yazık ki kendi aralarında binanın yıkılması konusunda anlaşamamış, 3'te 2'lik çoğunluğu sağlayamamışlardır. Hissedarların bir kısmı binanın güçlendirilmesini, bir kısmı yıkılıp yeniden yapılmasını savunmuşlar, fakat sonuca varamamışlardır. Bu ihtilaf sebebiyle yaşanan gecikme esnasında ise maalesef bu elim olay gerçekleşmiştir." denildi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Rauf Denktaş Caddesinde bulunan Kuran Sitesinin 1993'te ruhsat, 1997'de ise 56 daire 3 dükkan olarak iskan aldığı hatırlatılarak, 2015'te mülk sahiplerinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetki vermiş olduğu bir yapı denetim kurumuna başvurup bina analizi yaptırdığı belirtildi.



Yapı denetim kurumunun raporuna göre, binanın 6306 sayılı yasa doğrultusunda riskli olduğunun tespit edildiği vurgulanan açıklamada, bunun akabinde mülk sahiplerinin bu raporla birlikte belediyeye başvurduğu, bunu müteakiben belediye tarafından acil tahliye işlemlerine başlandığı kaydedildi.



Açıklamada, 24 Aralık 2015'te tahliye edilen binanın mühürlendiği, elektrik, su ve doğalgazının kesildiği, çevrede gerekli tedbirler alındığı, uyarılar yapıldığı dile getirilerek, şu ifadelere yer verildi:



"Binanın girişi demirlerle kaynak yapılarak kapatılmış ve kimsenin içeriye girememesi sağlanmıştır.

Ancak bu süreçten sonra bina hissedarları ne yazık ki kendi aralarında binanın yıkılması konusunda anlaşamamış, 3'te 2'lik çoğunluğu sağlayamamışlardır. Hissedarların bir kısmı binanın güçlendirilmesini, bir kısmı yıkılıp yeniden yapılmasını savunmuşlar, fakat sonuca varamamışlardır. Bu ihtilaf sebebiyle yaşanan gecikme esnasında ise maalesef bu elim olay gerçekleşmiştir. Kamuoyunda haklı olarak yıkılma tehlikesi bulunan bir binanın neden kontrollü şekilde yıkılmadığı sorulmaktadır. Bu konuya ilişkin olarak 6306 sayılı yasanın 5'inci maddesine göre, (3) Maliklere verilen süreler içerisinde maliklerce yıktırılmayan riskli yapılar mülki amire bildirilir ve bu yapıların tahliyesi ve yıktırma işlemleri, mülki amirler tarafından sağlanacak kolluk kuvveti desteği ile idarece yapılır veya yaptırılır."



Açıklamada, Zeytinburnu Belediyesi'nin, bir deprem bölgesinde olmasının bilinciyle, kentsel dönüşüm konusunda titiz ve yoğun çalışmalar yürüttüğü belirtilerek, özellikle mülk sahiplerinin sık aralıklarla belediyede ağırlandığı, belediye başkanının, ilgili başkan yardımcısı ve müdür eşliğinde riskli yapılar, kentsel dönüşüm ve devletin bu konuda vermiş olduğu teşviklerle ilgili bilinçlendirme toplantıları yaptığı dile getirildi.



Geçen yıllar içinde 30 bin mülk sahibine tebligat yapıldığı, bunlardan 10 biniyle yüz yüze saatler süren toplantılar düzenlendiği ve kentsel dönüşümün önemi konusunda bilgilendirmelerde bulunulduğu aktarılan açıklamada, "Eski, tehlike arz eden yapılarla ilgili tüm yetkilerimizi kullandık ve kullanmaya devam ediyoruz. Tüm çabalarımıza rağmen böylesine üzücü bir olayda iki canımızı yitirmemiz bizi derinden üzmüştür." denildi.