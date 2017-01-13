Zeytinburnu'nda Binanın Çökmesi

Zeytinburnu'nda çöken binanın enkazında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekiplerince yürütülen arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği bildirildi.



AFAD ve Büyükşehir Belediyesinden 95 kişilik arama kurtarma ekibi ve 24 araçla çok sayıda teknik personelin enkazda yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.



İtfaiye ekipleri tedbir amacıyla olay yerinde bekleyişlerini sürdürüyor. Yol Bakım Daire Başkanlığı ekipleri de, enkaz kaldırma çalışması yapıyor.



Beştelsiz Mahallesi, Rauf Denktaş Caddesinde boş binanın çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş 17 kişi yaralanmıştı.