Zeytinburnu'nda Binanın Çökmesi

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, çöken binada arama kurtarma işlemlerinin devam ettiğini belirterek, "Üzgünüz, yüreğimiz yanıyor, iki canımız gitti maalesef. Allah rahmet eylesin." dedi.



Beştelsiz Mahallesi Rauf Denktaş Caddesinde bulunan binadaki arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceleyen Aydın, çöken binanın 1997 yılında iskanının alındığını ve binada 56 daire bulunduğunu söyledi.



Aydın, ilçe genelinde 16 yıldan bu yana kentsel dönüşümün yapıldığını ve hasarlı binaların boşaltılmaya çalışıldığını hatırlattı.



Çöken binanın 1997 yılı öncesi deprem yönetmeliklerine göre yapıldığını vurgulayan Aydın, binanın yıkım işleminin yapılmasının planlandığını aktardı.



İlçe genelinde 2000 yılı öncesi yapılan hiçbir binanın güvenli olmadığına dikkati çeken Aydın, "İşte en acı örneklerinden biri de bu bina. Deprem açısından 1997 öncesi yönetmeliklere uygun yapılan bu bina deprem yokken çöktü. İstanbul'da 2000 yılından önce yapılan binalar için sağlam bina diyemeyiz. Biz de Zeytinburnu'ndaki bu binalara sağlam diyemediğimiz için 16 sene önce bir süreç başlattık ve 30 yıllık bir takvim belirledik." ifadelerini kullandı.



"Canımız yandı"



Başkan Aydın, binanın çürük olduğunu ve yıkılmasının planlandığını kaydetti.



Çöken binada, daha önce boşaltıldığı için oturan kimsenin bulunmadığı bilgisini aktaran Aydın, şöyle devam etti:



"1997'de iskanını almış olan bu bina toplam 56 daire ve 3 dükkandan. Üzgünüz, yüreğimiz yanıyor. İki canımız gitti maalesef. Allah rahmet eylesin. 2000 yılı öncesinde yapılan binaların yeniden yıkılıp yapılması gerekiyor. Biz çürük bulduğumuz binaları tahliye ediyoruz. Burada oturan yok, tahliye ettik ve boşalttık. Allah muhafaza, binayı tahliye etmeseydik yüzlerce kişi ölebilirdi."



Murat Aydın, çöken bina ve çevresinde önlemlerin alındığını belirterek, civarda hasar gören binaların boşaltılacağını da sözlerine ekledi.