TÜMÜ
Haberler Search
Zeytinburnu'nda Binanın Çökmesi

Zeytinburnu'nda Binanın Çökmesi

Zeytinburnu'nda bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı.

Zeytinburnu'nda Binanın Çökmesi

Zeytinburnu'nda bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı.

Alınan bilgiye göre, Beştelsiz Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde bulunan ve Aralık 2015'te boşaltıldığı belirtilen 6 katlı binanın çökmesinin ardından enkazda arama çalışmaları sürüyor.

Enkazdan Mehmet Akbaş (60) ile Mehmet Özdener'in (5) cesedinin çıkarıldığı belirtildi.

Aralarında Mehmet Özdener'in ikizi Ahmet Özdener'in de bulunduğu 17 yaralı, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads