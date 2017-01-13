Zeytinburnu'nda bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı.
Alınan bilgiye göre, Beştelsiz Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde bulunan ve Aralık 2015'te boşaltıldığı belirtilen 6 katlı binanın çökmesinin ardından enkazda arama çalışmaları sürüyor.
Enkazdan Mehmet Akbaş (60) ile Mehmet Özdener'in (5) cesedinin çıkarıldığı belirtildi.
Aralarında Mehmet Özdener'in ikizi Ahmet Özdener'in de bulunduğu 17 yaralı, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Zeytinburnu'nda Binanın Çökmesi
Zeytinburnu'nda bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı.
Zeytinburnu'nda bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı.
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