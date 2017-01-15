Zeytinburnu'nda Binanın Çökmesi - 5 Yaşındaki Özdener'in Cenazesi Toprağa Verildi - Ordu

İstanbul Zeytinburnu'nda bir binanın çökmesi sonucu yaşamını yitiren 5 yaşındaki Mehmet Kaan Özdener, Ordu'da toprağa verildi.



İstanbul Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alınan çocuğun cenazesi, Zeytinburnu Belediyesi cenaze nakil aracıyla Ordu'nun Kumru ilçesine getirildi.



Samur Mahallesi'ndeki babaevi önünde helallik alınmasının ardından Özdener'in cenazesi, Kumru Merkez Camisi avlusuna getirildi.



Burada, bitkin oldukları gözlenen baba Orhan Yusuf ile anne Lena Özdener, taziyeleri kabul etti.



Minik Özdener'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Karaca Mahallesi'nde toprağa verildi.



Cenaze törenine, Özdener'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.



Öte yandan, aynı olayda yaralanan Mehmet Kaan Özdener'in ikiz kardeşi Ahmet Özdener'in İstanbul'da tedavisinin sürdüğü öğrenildi.