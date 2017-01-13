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Zeytinburnu'nda Binanın Çökme Anının Yeni Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Zeytinburnu'nda Binanın Çökme Anının Yeni Güvenlik Kamerası Görüntüleri

(Tür: İstanbul)

(Tür: İstanbul)

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