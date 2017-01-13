Zeytinburnu'nda Binanın Çökme Anını Gören Vatandaş Konuştu

Zeytinburnu'nda 7 katlı bir bina çöktü. Olayda yaralıların olduğu öğrenilirken binanın yıkılma anını gören Nasri Kılıçarslan isimli vatandaş, "Yıkım anını gördüm. Önce çatlamaya başladı. Sonra fayans parçaları cama vurmaya başladı. Baktın toz bulutu geliyor. Hemen camı kapattım masanın altına girdim" dedi.



Zeytinburnu ilçesinde Beştelsiz Mahallesi'nde Rauf Denktaş Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı eski bir bina çöktü. Kentsel dönüşüm kapsamında önceden tahliye edilen binanın çökmesiyle olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. İşlek bir cadde kenarında bulunan çöken binadan düşen parçalar nedeniyle kaldırımdan geçen kişiler yaralandı. Olay yerinde kurtarma çalışmaları sürerken vatandaşlar da olay yerinden uzaklaştırılıyor.



7 katlı binanın çökme anına tanık olan Nasri Kılıçarslan, "Yıkım anını gördüm. Önce çatlamaya başladı. Sonra fayans parçaları cama vurmaya başladı. Baktın toz bulutu geliyor. Hemen camı kapattım masanın altına girdim. Çatır çatır sesler geliyordu. 5 dakika göz gözü göremedi. Dışarı çıkamıyorduk. Ancak 5 dakika sonra çıktım. Baktım ki millet koşuşmaya başladı. Yoldan geçen arabaların içinde yaralılar vardı. Bir kişi ölü gördüm ben. Yolda yatıyordu. Ambulansa bindirip gönderdim" şeklinde konuştu. - İSTANBUL