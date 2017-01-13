Zeytinburnu'nda Bina Çöktü

Zeytinburnu'nda bir bina çöktü, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Alınan bilgiye göre, Beştelsiz Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'ndeki 6 katlı bina, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.



Boş olduğu belirtilen binanın çökmesi nedeniyle ilk belirlemelere göre yoldan geçen 2 kişi yaralandı.



Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.