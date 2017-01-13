Zeytinburnu'nda bir bina çöktü, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Beştelsiz Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'ndeki 6 katlı bina, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Boş olduğu belirtilen binanın çökmesi nedeniyle ilk belirlemelere göre yoldan geçen 2 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Zeytinburnu'nda Bina Çöktü
Zeytinburnu'nda bir bina çöktü, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Zeytinburnu'nda bir bina çöktü, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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