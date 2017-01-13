Haber-Kamera: Ersan SAN - İbrahim AKTÜRK - Erhan TEKTEN - İhsan YALÇIN - İSTANBUL DHA
Zeytinburnu'nda 7 katlı olduğu belirtilen bir bina çöktü. İlk belirlemelere göre 1 kişi ölürken, 5 kişi yaralandı.
Çöken binanın daha önce boşaltıldığı, ancak kaldırımdan geçenlerin çöken parçaların altında kalmış olabileceği bildirildi.
Şu ana kadar 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 5 kişi ise yaralı olarak hastaneye götürüldü. İtfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin çalışması sürüyor.
Çökmenin ardından yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerindeki vatandaşların çektiği ilk anların görüntüsü
-Olay yerinden aktüel görüntüler
-Olay yerindeki cesetin götürülmesi
-Yaralının götürülmesi
-Olay yerinin tepeden görüntüsü
-Binanın çökmeden önceki fotoğrafı
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- Zeytinburnu'nda Bina Çöktü : 1 Ölü, 5 Yaralı (2)
Haber-Kamera: Ersan SAN - İbrahim AKTÜRK - Erhan TEKTEN - İhsan YALÇIN - İSTANBUL DHAZeytinburnu'nda 7 katlı olduğu belirtilen bir bina çöktü.
Haber-Kamera: Ersan SAN - İbrahim AKTÜRK - Erhan TEKTEN - İhsan YALÇIN - İSTANBUL DHA