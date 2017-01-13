- Zeytinburnu'nda Bina Çöktü : 1 Ölü, 5 Yaralı (2)

Haber-Kamera: Ersan SAN - İbrahim AKTÜRK - Erhan TEKTEN - İhsan YALÇIN - İSTANBUL DHA



Zeytinburnu'nda 7 katlı olduğu belirtilen bir bina çöktü. İlk belirlemelere göre 1 kişi ölürken, 5 kişi yaralandı.



Çöken binanın daha önce boşaltıldığı, ancak kaldırımdan geçenlerin çöken parçaların altında kalmış olabileceği bildirildi.



Şu ana kadar 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 5 kişi ise yaralı olarak hastaneye götürüldü. İtfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin çalışması sürüyor.



Çökmenin ardından yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.



Görüntü Dökümü:



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-Olay yerindeki vatandaşların çektiği ilk anların görüntüsü



-Olay yerinden aktüel görüntüler



-Olay yerindeki cesetin götürülmesi



-Yaralının götürülmesi



-Olay yerinin tepeden görüntüsü



-Binanın çökmeden önceki fotoğrafı



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