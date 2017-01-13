Zeytinburnu'nda 7 katlı olduğu belirtilen bir bina çöktü. Çöken binanın daha önce boşaltıldığı, ancak kaldırımdan geçenlerin çöken parçaların altında kalmış olabileceği bildirildi. Şu ana kadar 2 yaralı hastaneye götürüldü.
- İstanbul
Zeytinburnu'nda Bina Çöktü (1)
Zeytinburnu'nda 7 katlı olduğu belirtilen bir bina çöktü.
Zeytinburnu'nda 7 katlı olduğu belirtilen bir bina çöktü. Çöken binanın daha önce boşaltıldığı, ancak kaldırımdan geçenlerin çöken parçaların altında kalmış olabileceği bildirildi. Şu ana kadar 2 yaralı hastaneye götürüldü.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads