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Zeytinburnu'nda Bina Çöktü (1)

Zeytinburnu'nda Bina Çöktü (1)

Zeytinburnu'nda 7 katlı olduğu belirtilen bir bina çöktü.

Zeytinburnu'nda Bina Çöktü (1)

Zeytinburnu'nda 7 katlı olduğu belirtilen bir bina çöktü. Çöken binanın daha önce boşaltıldığı, ancak kaldırımdan geçenlerin çöken parçaların altında kalmış olabileceği bildirildi. Şu ana kadar 2 yaralı hastaneye götürüldü.

- İstanbul

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