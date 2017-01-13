Zeytinburnu'nda Bina Çöktü - 1

- ZEYTİNBURNU'NDA BİNA ÇÖKTÜ - 1



ÇÖKMENİN HEMEN ARDINDAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER



Haber-Kamera: Ersan SAN - İbrahim AKTÜRK - Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA



Zeytinburnu'nda 7 katlı olduğu belirtilen bir bina çöktü.



Çöken binanın daha önce boşaltıldığı, ancak kaldırımdan geçenlerin çöken parçaların altında kalmış olabileceği bildirildi. Şu ana kadar 2 yaralı hastaneye götürüldü



Çökmenin ardından yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.



Görüntü Dökümü:



----------



-Olay yerindeki vatandaşların çektiği ilk anların görüntüsü



-Olay yerinden aktüel görüntüler



DHA FEED