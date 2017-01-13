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Zeytinburnu'nda Bina Çöktü - 1

Zeytinburnu'nda Bina Çöktü - 1

- ZEYTİNBURNU'NDA BİNA ÇÖKTÜ - 1ÇÖKMENİN HEMEN ARDINDAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERHaber-Kamera: Ersan SAN - İbrahim AKTÜRK - Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHAZeytinburnu'nda 7 katlı olduğu belirtilen bir bina çöktü.

Zeytinburnu'nda Bina Çöktü - 1

- ZEYTİNBURNU'NDA BİNA ÇÖKTÜ - 1

ÇÖKMENİN HEMEN ARDINDAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER

Haber-Kamera: Ersan SAN - İbrahim AKTÜRK - Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA

Zeytinburnu'nda 7 katlı olduğu belirtilen bir bina çöktü.

Çöken binanın daha önce boşaltıldığı, ancak kaldırımdan geçenlerin çöken parçaların altında kalmış olabileceği bildirildi. Şu ana kadar 2 yaralı hastaneye götürüldü

Çökmenin ardından yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerindeki vatandaşların çektiği ilk anların görüntüsü

-Olay yerinden aktüel görüntüler

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