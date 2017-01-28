Zeytinburnu'nda Batan Gemideki Sızıntısıyla İlgili Çalışmalar Sürüyor

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA /İstanbul DHAZeytinburnu açıklarında batan kuru yük gemisi "Bereket"te yaşanan sızıntı nedeniyle çalışmalar devam ediyor.

Zeytinburnu'nda Batan Gemideki Sızıntısıyla İlgili Çalışmalar Sürüyor

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA /İstanbul DHA

Zeytinburnu açıklarında batan kuru yük gemisi "Bereket"te yaşanan sızıntı nedeniyle çalışmalar devam ediyor.

Sızıntı nedeniyle geminin çevresi yüzer bariyerlerle çevrilirken, Kıyı Em

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