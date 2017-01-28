Zeytinburnu'nda Batan Gemideki Sızıntısıyla Ilgili Çalışmalar Sürüyor

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA /İstanbul DHAZeytinburnu açıklarında batan kuru yük gemisi "Bereket"te yaşanan sızıntı nedeniyle çalışmalar devam ediyor.

Zeytinburnu'nda Batan Gemideki Sızıntısıyla Ilgili Çalışmalar Sürüyor

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA /İstanbul DHA

Zeytinburnu açıklarında batan kuru yük gemisi "Bereket"te yaşanan sızıntı nedeniyle çalışmalar devam ediyor.

Sızıntı nedeniyle geminin çevresi yüzer bariyerlerle çevrilirken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün çalışmaları sürüyor. Geminin ise sadece güvertesinin su üzerinde kaldığı görülüyor.

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