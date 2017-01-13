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Zeytinburnu'nda 6 Katılı Bina Çöktü: 3 Yaralı

Zeytinburnu'nda 6 Katılı Bina Çöktü: 3 Yaralı

Zeytinburnu’nda 6 katılı bina çöktü.

Zeytinburnu'nda 6 Katılı Bina Çöktü: 3 Yaralı

Zeytinburnu'nda 6 katılı bina çöktü. Binanın boş olduğu öğrenilirken, yoldan geçen 3 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Şuanda enkaz altında insanlar olup olmadığına dair çalışma yapılıyor. Ekiplerin çalışmaları devam ederken çevrede bulunan insanlar önlem amaçlı olay yerinden uzaklaştırılıyor. - İSTANBUL

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