Zeytinburnu Bilgi Evleri'nden Yeni Rekor

Türkiye'de ilk defa Zeytinburnu Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bilgi Evleri, bir ilk olarak başladığı hizmet hayatında, gerçekleştirdiği etkinlikler ve kırdığı rekorlarla öncü olmaya devam ediyor. Kültür, sanat ve eğitim alanlarında gençlerin gelişimine destek veren Zeytinburnu Bilgi Evleri'nin üye sayısı 60 bini geçti.



Zeytinburnu'nun tüm gençlerine kucak açan Bilgi Evleri, üye sayısında 60 binin üzerine çıkarak kendi rekorunu yeniledi. Rekor sırasında 60 bininci üye olan Zariye Şahin'e hediye paketi takdim edildi. Sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen genç üye Şahin, sağlanan imkanlar ile birlikte kendisine takdim edilen hediyelerden dolayı başta Belediye Başkanı Murat Aydın olmak üzere tüm Bilgi Evi öğretmenlerine teşekkür etti.



İlk açıldığı günden bugüne, 11 yıldır ilçedeki gençlerden yoğun ilgi gören Zeytinburnu Bilgi Evlerinde, her üyenin kişisel gelişimi için katılabileceği birçok çalışma yer alıyor. Geniş bir yelpazeye sahip, her alan ve ilgiye hitap eden kütüphaneleri, güvenli internete bağlı bilgisayarlarla donatılmış bilgisayar salonları, atölye çalışmaları, kulüp faaliyetleri, gençlerle baş başa sohbetleri, yediden yetmişe herkesin katılabildiği kitap okuma yarışmaları, öykü yazma yarışmaları ve daha fazlasıyla bilgi evlerinde gençlere yönelik hizmetler artarak devam ediyor. - İSTANBUL