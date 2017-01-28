Zeytinburnu AÇIKLARINDA SU ALAN GEMİNİN BÜYÜK BÖLÜMÜ DENİZE GÖMÜLDÜ (ek görüntü)
Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL-DHA
Zeytinburnu açıklarında batmaya başlayan kuru yük gemisinin büyük bir kısmı suya gömüldü.
Zeytinburnu açıklarında uzun süreden beri demir aldığı öğrenilen ve batmaya başlayan 'Bereket' isimli kuru yük gemisinin sabah saatlerinde büyük bir kısmının suya gömülü olduğu görüldü. Öte yandan, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait tahlisiye botları da geminin çevresinde bekletiliyor.
Zeytinburnu Açıklarında Su Alan Geminin Büyük Bölümü Denize Gömüldü
Zeytinburnu AÇIKLARINDA SU ALAN GEMİNİN BÜYÜK BÖLÜMÜ DENİZE GÖMÜLDÜ (ek görüntü)Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL-DHAZeytinburnu açıklarında batmaya başlayan kuru yük gemisinin büyük bir kısmı suya gömüldü.
Zeytinburnu AÇIKLARINDA SU ALAN GEMİNİN BÜYÜK BÖLÜMÜ DENİZE GÖMÜLDÜ (ek görüntü)